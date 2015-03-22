У Росії суд заарештував екс-депутата ВР втікача Шепелєва - журналіст

Про це повідомив журналіст Артем Шевченко в Facebook.

За його словами, таке рішення суд прийняв у суботу, 21 березня.

"Він разом з дружиною сидів під арештом в Угорщині, після екстрадиції сидів в Україні, звідки втік, зараз сидить в Росії. Народний депутат ВР 5-го і 6-го скликань Олександр Шепелєв вчора рішенням суду був взятий під 40-денний екстрадиційний арешт", - написав Шевченко.

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Як розповів журналіст, в ході судового засідання Шепелєв двічі симулював втрату свідомості і інші захворювання.

"До нього викликали швидку медичну допомогу. Кричав, що він хворий на розсіяний склероз, гіпертонією і ще купою всяких тяжких хвороб. Суддя логічно його запитала: а навіщо ви тоді втекли з київської лікарні швидкої допомоги 6 липня 2014 року?", - розповів подробиці судового засідання Шевченко.

У відповідь на це екс-нардеп заявив, що його викрав і вивіз конвоїр.