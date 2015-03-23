Екс-депутата Ради Шепелєва екстрадують в Україну

Про це заявила в. о. прес-секретаря Мособлсуда Катерина Ігумнова, повідомляє ТАСС.

"Судом 21 березня винесено постанову про екстрадицію Шепелєва в Україну. Клопотання про його арешт не розглядалося", - сказала вона.

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Згідно з повідомленням, раніше Українське бюро Інтерполу заявило про отримання підтвердження від російських правоохоронних органів про затримання Шепелєва, "матеріали передані до Генеральної прокуратури України для підготовки необхідних документів щодо його екстрадиції".

Нагадаємо, колишнього депутата Шепелєва заарештували на екстрадиційні 40-днів.