Дубінін слідом за Купрієм і Денисенком заявив про вихід з БПП

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили під час прес-конференції у Дніпропетровську.

Денисенко зазначив, що "подібні команди "фас", незаконні, непродумані, антидержавні, антинаціональні дії спецслужб зі нищення дніпропетровської команди, зі нищення добровольчого руху, зі нищення стабільності на півдні і сході України, - це не могло відбутися без вказівки, без обізнаності керівника держави Петра Порошенка".

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"Тому я, як депутат від фракції "Блоку Петра Порошенка", заявляю про свій вихід зі складу фракції", - сказав Денисенко і додав, що вимагатиме розслідування щодо трафіку контрабанди "під патронатом СБУ й інших правоохоронних структур".

Свою чергою Купрій заявив: "Я теж прийняв рішення, підтримую позицію свого колеги про вихід із фракції "Блок Петра Порошенка".

Він зазначив, що вже тривалий час у країні не проводяться обіцяні реформи й порушуються домовленості, передбачені коаліційною угодою.

Депутат Дубінін також заявив про вихід із фракції "БПП".