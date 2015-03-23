Заступник Коломойського пригрозив главі СБУ Наливайченко судом за «брехню»

Олійник також висловив здивування тим, як Наливайченко «вільно імпровізує на брифінгах».

Заступник губернатора Дніпропетровщини зазначив, що на даний момент знаходиться в Брюсселі і пообіцяв відразу після повернення домогтися очної ставки з тими співробітниками СБУ, яким він нібито погрожував.

Олійник також заявив, що якщо такі співробітники не знайдуться, то він подасть до суду на Наливайченка і буде вимагати «матеріальної компенсації за брехню».

Раніше голова СБУ Валентин Наливайченко заявив про те, що керівництво Дніпропетровської області в особі Олійника і Корбана нібито погрожувало співробітникам СБУ.