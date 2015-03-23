Держдеп США закликав ОБСЄ продовжувати спостереження в Україні

Про це повідомляє РИА Новости.

СММ ОБСЄ була заснована 21 березня 2014 з максимальною чисельністю в 500 спостерігачів, які повинні бути розташовані в 10 містах України. Раніше ОБСЄ повідомляла, що до теперішнього часу місія перевищила чисельність в 400 спостерігачів, з них 350 спостерігачів працюють на сході України, де на них покладено обов'язки з контролю режиму припинення вогню та верифікації відведення важких озброєнь.

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Заступник голови СММ Олександр Хуг раніше заявив, що спостерігачі ОБСЄ в Донбасі стикаються з неприйнятним обмеженням свободи пересування в районах спостереження. При цьому спостерігачі періодично потрапляють під обстріли.

"Ми закликаємо ОБСЄ продовжувати свою місію навіть незважаючи на загрозу нападів", - сказала Харф, повторивши вимогу про необхідність надання спостерігачам безперешкодного доступу у всі райони для перевірки дотримання перемир'я.

Харф звинуватила бойовиків в "порушенні режиму припинення вогню", стверджуючи, що "вони переходять розмежувальну лінію". Зокрема, вона сказала, що "напередодні атакували район, де знаходилися спостерігачі ОБСЄ".

"Ми засуджуємо подібні дії", - сказала представник держдепартаменту.