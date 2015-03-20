Спостерігачі ОБСЄ фіксують на Донбасі важкі озброєння

Про це йдеться у звіті організації, передає радіо "Свобода". "У Горлівці, місія ОБСЄ спостерігала 2 бойових танки Т-72 на території хімічного заводу, де на початку дня місії було відмовлено в доступі озброєними охоронцями. У сусідньому контрольованому "ДНР" Єнакієво (38 км на північний схід від Донецька) місія спостерігала ще 2 танки Т-72. В Мічуріне (64 км від Донецька), місія спостерігала 3 танки Т-72. На транспортній розв’язці, за 9 км на південь від Донецька, місія спостерігала 2 танки Т-72", – йдеться у звіті.

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Крім того, в ОБСЄ повідомляють, що поруч з містом Курахове, яке контролює українська влада, (41 км на південь від Донецька), спостерігачі фіксували протитанкову керовану ракету на вежі БТР.

Біля населених пунктів Макіївка, Єнакієво Донецької області, Муратове та Смолянинове Луганської області спостерігачі також фіксували різні види важких озброєнь.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого у Мінську лідери України, Франції, Німеччини і Росії домовилися про припинення вогню на Донбасі від 15 лютого. Мінські домовленості також передбачають відведення важкого озброєння від лінії розмежування.