Якби вибори до Київради відбулися сьогодні (опитування)

Блок Юлії Тимошенко переміг би на виборах до Київської міської ради, якби вони відбулися найближчим часом, набравши 27,9% голосів виборців.

Такі дані експрес опитування, проведеного дослідницьким центром “Імідж-контроль”, були оприлюднені сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як повідомила соціолог Олена ПАРАХОНСЬКА дослідження проводилось 22-23 березня, було опитано 10 тис. 25 респондентів.

Згідно з результатами опитування, слідом за БЮТ іде блок Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – 17,8%. На третьому місці – блок “Наша Україна” з 9,7%. За Партію регіонів готові проголосувати 7,1% опитаних, за Народну самооборону - 5,6%, за блок ЛИТВИНА - 3,4%, за Громадський актив Києва - 3,2%, за Комуністичну партію - 1,9%, за Соціалістичну - 0,9%.