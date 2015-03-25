В Україну прибули американські "Хаммери" (фото, відео)

Сьогодні в Україну із США прибув літак з першою партією американських військових автомобілів HMMWV. Президент України Петро Порошенко оглянув броньовані "Хаммери" та особисто протестував один з них.

Під час зустрічі вантажу президент України Петро Порошенко наголосив, що українські десантники мають досвід управління “Хаммерами” уже багато років.

10 військових автомобілів «Хаммер», які сьогодні отримала Україна від США, будуть передані в першу чергу підрозділам високомобільних десантних військ.

За словами президента, «сьогодні українські військові, відповідно до підписаних контрактів, отримають перші 10 броньованих добре відомих автомобілів “Хаммер”. Вони відомі і в українському війську, і українські десантники мають досвід управління “Хаммерами” уже багато років. Я особисто за кермом “Хаммера” побачив, що це є надзвичайно ефективна та надзвичайно потужна бойова машина, на яку сьогодні чекають в українських десантно-повітряних військах, в українських підрозділах спеціального призначення, в українському війську».

Як сказав Порошенко, всі машини, які сьогодні отримала Україна, будуть передані в першу чергу підрозділам високомобільних десантних військ. «І одразу будуть направлені у зону, де виконують завдання при проведенні АТО на сході України», - сказав Порошенко.

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Порошенко також заявив, що в найближчі 45 днів в Україну надійде весь обсяг нелетальної зброї від США у розмірі 75 мільйонів доларів.