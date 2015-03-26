Президент підписав закон щодо сприяння працевлаштуванню переселенців

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Закон №245-VIII від 5 березня містить низку заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб.

Заходи сприяння зайнятості запроваджуються для таких осіб з числа зареєстрованих безробітних.

Згідно з Законом, за працевлаштування осіб, які переїхали з тимчасово окупованої території, зони проведення антитерористичної операції чи надзвичайної ситуації роботодавцям надається компенсація витрат на оплату праці таких осіб тривалістю до 6 місяців, а в залежності від ситуації на ринку праці регіону – до 12 місяців.

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При цьому на роботодавця покладається обов’язок забезпечити зайнятість таких осіб протягом періоду, удвічі більшого, ніж виплата компенсації.

Також Законом передбачено надавати зареєстрованому безробітному компенсацію витрат на переїзд до місцевості, де вони працюватимуть, та витрат на проходження медичного або наркологічного огляду, якщо це потрібно для працевлаштування.

Розширено перелік осіб, які мають право на отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. Низка категорій громадян отримали право на такий ваучер, незалежно від досягнення 45 років.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб» (реєстраційний номер 1496).