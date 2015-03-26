З Донбасу і Криму переселили понад 800 тисяч осіб - ДСНС

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила керівник прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра.

Вона нагадала, що із червня в Україні функціонує Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території.

"На сьогоднішній день, завдяки роботі Міжвідомчого координаційного штабу та регіональних штабів, до інших регіонів України було переселено 802 тис. 625 людей", - сказала Бистра і додала, що це 463 тис. 931 родина, в яких 142 тис. 291 дитина та 368 тис. 743 інвалідів та осіб похилого віку.

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Речник відзначила, що найбільша кількість переселенців розміщена у Харківській області - 155 тис., у Луганській - 151 тис., Донецькій - майже 104 тис., Дніпропетровській - 82 тис., Запорізькій - 60,5 тис., Київській - майже 36 тис. та у місті Київ - 39 тис. осіб.

Водночас, найменша кількість розселених - у Тернопільській та Чернівецькій областях - близько 2,5 тис. осіб, Івано-Франківській – більш як 3 тис. осіб, у Закарпатській, Волинській та Рівненській областях розміщено приблизно по 3,5 тис. людей.