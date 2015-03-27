З 20 вечора до 8 ранку зафіксовано вісім обстрілів сил АТО - прес-центр

Водночас, бойовики і далі продовжують завдавати вогневих ударів із важкого артилерійського озброєння, повідомляє прес-центр АТО.

"На Донецькому напрямку о 20.45 злочинці вели вогонь із 120 – міліметрових мінометів по наших позиціях поблизу Славного. Також, зі стрілецької зброї і гранатометів бойовики обстріляли Піски", - сказано в повідомленні.

Читайте такожОБСЄ: в Широкиному зруйновані близько 60% будівельКрім того, бандформування застосовували 120-міліметрові міномети на Маріупольському напрямку. З 22.55 і майже до першої години ночі бойовики завдавали ударів по Широкиному.

Після опівночі на Луганщині бойовики зі стрілецької зброї вели вогонь по опорному пункту українських силовиків у районі селища Сокольники.

Загалом, з 20 вечора до опівночі противник 7 разів застосовував зброю. Ще один випадок порушення режиму тиша зафіксований з опівночі до 5 ранку.