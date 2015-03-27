Слідчі проситимуть суд заарештувати Бочковського та його заступника – МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на розширеному засіданні Колегії Міністерства внутрішніх справ України щодо заходів із протидії корупції заявив начальник Головного слідчого управління МВС України Віталій Сакал.

За його словами, у даний час суд розглядає подання про обрання запобіжного заходу колишнім посадовцям.

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“Слідство направило подання про обрання запобіжного заходу - арешт”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Бочковському і Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.