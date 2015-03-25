Стали відомі подробиці корупційної схеми затриманого керівництва ДСНС

Київська фірма «Юкойл» братів Юрія та Віктора Безлюдних за останні сім років виграла чверть усіх паливних тендерів у системі рятувальної служби. Про це повідомляють «Наші гроші».

Останній тендер «Юкойл» виграв у системі ДСНС у серпні 2014 року. Спеціальний авіазагін оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (Ніжин, Чернігівська обл.) замовив фірмі авіапалива на 5,70 млн грн. Єдиним конкурентом «Юкойлу» було ТОВ «Авіа Ойл», якому на тому ж тендері замовили мастил на 0,80 млн грн.

Тендер проводили за процедурою відкритих торгів, інших учасників окрім вказаних фірм, на тендері не було.

З моменту заснування «Вісника держзакупівель» у 2008 році було опубліковано дані про паливні тендери різних підрозділів Міністерства/Держслужби з надзвичайних ситуацій щонайменше на 168,78 млн грн.

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ТОВ «Юкойл» щорічно отримувало підряди у структурах МНС незалежно від місця роботи Бочковського, і був найбільшим постачальником рятувальників (44,05 млн грн.). «Альянс» виграв 4,37 млн грн. Решту тендерів виграли десятки інших компаній.

Слідчий, який веде справу, пояснив, що кримінальне провадження було відкрите за зверненням народних депутатів. За його словами, Бочковський і Стоєцький організували корупційну схему тендерної закупки паливно-мастильних матеріалів у компаній «Юкойл», «Альянс» та інших за завищеними цінами. При цьому, за його словами, компанії, які пропонували нижчі ціни, до тендерів не допускалися.

За словами міністра МВС Арсена Авакова, закупки паливно-мастильних матеріалів для ДСНС здійснювалися через приватну компанію, яка у свою чергу переказувала кошти на острів Джерсі, а звідти – на рахунки затриманих чиновників. Там гроші переводилися на особисті карткові рахунки Бочковського і Стоєцького у Bank of Cyprus.

Наразі у рамках цієї справи на вказаних підприємствах проводяться обшуки, вилучаються документи та речові докази.