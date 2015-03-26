Інтерпол направить фахівців для ідентифікації жертв авіакатастрофи

Група експертів організації буде допомагати французьким колегам з ідентифікацією тіл та останків загиблих, йдеться в повідомленні Інтерполу, передає DW.DE. У повідомленні наголошується, що "організація надасть будь-яку можливу підтримку, яку вимагатимуть зачеплені катастрофою країни", - сказав голова Інтерполу Юрген Шток.

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"Ми тільки що дізналися про шокуючі заяви французького прокурора про те, що один з пілотів навмисно знищив літак", - йдеться на сторінці Germanwings в "Твіттері", передає Бі-бі-сі.

За словами прокурора Марселя Бріса Робена, записи бортового самописця показують, що другий пілот контролював зниження до моменту, коли лайнер врізався в гору. Командир повітряного судна, за інформацією прокурора, перед катастрофою покинув пілотську кабіну і не зміг повернутися назад.

Газета Le Figaro повідомила, що деякі з родичів загиблих дісталися до місць, які знаходяться на відстані 30 км від місця трагедії. Там для них організували центри психологічної та медичної допомоги, йдеться у повідомленні.

Між тим, канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка 25 березня прибула на місце катастрофи, поспілкувалася з представниками місцевої влади та членами рятувальних груп. Ангела Меркель переговорила з французькими поліцейськими, жандармами, пожежними, медичними працівниками та солдатами, які задіяні в рятувально-пошукових роботах. "Це ознака неймовірної дружби і допомоги. Ми дуже вдячні", - сказала Ангела Меркель.