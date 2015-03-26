Інтерпол направить фахівців для ідентифікації жертв авіакатастрофи
Інтерпол направить фахівців для впізнання жертв катастрофи літака авіакомпанії Germanwings на півдні Франції. Між тим просувається розшифровка записів бортових самописців.
Група експертів організації буде допомагати французьким колегам з ідентифікацією тіл та останків загиблих, йдеться в повідомленні Інтерполу, передає DW.DE. У повідомленні наголошується, що "організація надасть будь-яку можливу підтримку, яку вимагатимуть зачеплені катастрофою країни", - сказав голова Інтерполу Юрген Шток.
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"Ми тільки що дізналися про шокуючі заяви французького прокурора про те, що один з пілотів навмисно знищив літак", - йдеться на сторінці Germanwings в "Твіттері", передає Бі-бі-сі.
За словами прокурора Марселя Бріса Робена, записи бортового самописця показують, що другий пілот контролював зниження до моменту, коли лайнер врізався в гору. Командир повітряного судна, за інформацією прокурора, перед катастрофою покинув пілотську кабіну і не зміг повернутися назад.
Газета Le Figaro повідомила, що деякі з родичів загиблих дісталися до місць, які знаходяться на відстані 30 км від місця трагедії. Там для них організували центри психологічної та медичної допомоги, йдеться у повідомленні.
Між тим, канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка 25 березня прибула на місце катастрофи, поспілкувалася з представниками місцевої влади та членами рятувальних груп. Ангела Меркель переговорила з французькими поліцейськими, жандармами, пожежними, медичними працівниками та солдатами, які задіяні в рятувально-пошукових роботах. "Це ознака неймовірної дружби і допомоги. Ми дуже вдячні", - сказала Ангела Меркель.