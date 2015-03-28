Президент заявив, що необхідно виключити звільнення під заставу підозрюваних у хабарництві

Президент України Петро Порошенко запевняє, що боротьба з корупцією є вкрай важливою для виживання України як держави.

Про це він заявив в інтерв'ю каналу ICTV, повідомила прес-служба глави держави.

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Коментуючи ситуацію із затриманням голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, президент сказав: «На жаль, чинне законодавство передбачає заставу. Але в умовах вимагання хабара, в умовах корупції в особливо великих розмірах ми маємо вилучити можливість звільнення під заставу корупціонера, який грабує державу».

«Коли в нас буде залишатися корупція, то країну не врятуєш: до нас не прийдуть інвестиції, місцевий бізнес не підніме голову, люди будуть відчувати депресію», – підкреслив президент.

Порошенко додав, що боротьба з корупцією не зводиться лише до затриманням того чи іншого чиновника, однак кожен службовець має відчувати, що хабарництво безкарним не залишиться.