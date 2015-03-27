Боротьба з корупцією в Україні має розпочатися з силовиків, вважає Турчинов

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, на цьому секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголосив під час розширеного засідання колегії Міністерства внутрішніх справ України з питань протидії корупції.

«Дуже важливо, щоб боротьба з корупцією розпочалася саме з тих органів сектору безпеки країни, які зобов'язані протидіяти цьому... Звертаюсь до працівників Міністерства внутрішніх справ в першу чергу, ви - один з головних органів, який повинен запобігати таким проявам», - наголосив він.

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За словами Турчинова, про те, що працівники міліції почали боротьбу з корупцією з себе, говорить той факт, що заарештовано чинного керівника центрального органу виконавчої влади, що працював у системі МВС.

«Без самоочищення наших силових структур, правоохоронних органів, усі розмови про боротьбу з корупцією - це порожні балачки. Без очищення системи МВС, прокуратури, СБУ тощо будь-які розмови не варті нічого... Реформування МВС, всіх структурних підрозділів повинно у першу чергу забезпечити очищення від корупції», - підкреслив він, додавши, що водночас має бути посилена і відповідальність працівників силових структур.

Крім того, Турчинов зауважив, що необхідно покінчити з популістськими заявами про те, що працювати чиновники можуть без зарплат.

«Треба платити відповідні зарплати. І штучні обмеження, які були внесені до проекту бюджету винятково з популістською мотивацією, сьогодні зняті», - повідомив він.