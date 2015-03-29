Ярош пропонує розпустити Генштаб

Депутат Верховної Ради і лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош вважає, що для створення нової армії спочатку потрібно розпустити Генеральний штаб.

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.

"Генштаб ліквідується як головний орган управління на тиждень. Нічого на фронті це не змінить все одно. Але весь генералітет, який є, треба повністю зняти. Потім, і то дуже обережно, по одному радниками їх можна зарахувати, з окремих питань. Майже в усіх частинах є полковники, офіцери потрібного рівня. Один-два таких офіцера можуть дати фору будь-якому генералу. У мене комбати дадуть фори армійському комбригу", - заявив лідер "Правого сектора".

Далі Ярош пропонує переформатувати військові частини і створити кілька професійних бригад з гарним забезпеченням і високими зарплатами. "Хороша ідея - створити елітарний підрозділ, штурмову професійну бригаду, з високим рівнем зарплати, вона була б прикладом для інших частин. На певному етапі, чув, американці були готові тренувати таку бригаду за свій рахунок. Все, що було необхідно, - подати заявки на озброєння. Міністерство оборони цього не зробило і не пішло на створення такого підрозділу", - сказав Ярош.

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"Хто реально зараз готовий міняти армію? Ну, Полторак принаймні готовий на це... Але потрібно діяти. Троцький, коли будував з нуля, на основі червоної гвардії, сформував дуже боєздатну силу, за короткий термін. Але це потрібно робити без оглядки кожен раз, "а що ж нам скаже закон". Є військова необхідність. Треба брати на себе відповідальність", - заявив він.