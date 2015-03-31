У Лондоні слухання у справі Литвиненка відклали до літа

Як повідомляє BBC Україна, коли відбудеться наступне засідання, фактично залежить тепер від російського підприємця Дмитра Ковтуна - одного з двох підозрюваних у вбивстві Литвиненка.

Суддя Роберт Оуен надав Ковтуну час до 22 травня, аби вирішити, чи брати участь у слуханнях, і виконати всі необхідні для цього умови. Якщо Ковтун погодиться на це, його свідчення будуть вислухані 27 липня.

Після цього, за процедурою проведення дізнання, учасники слухань виступлять з фінальними заявами, і суддя Оуен видалиться для складання своєї доповіді за результатами дізнання - цей документ очікується до кінця 2015 року.

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Литвиненко помер у листопаді 2006 року в Лондоні в результаті отруєння радіоактивним полонієм-210.

Скотленд-Ярд вважає виконавцями цього вбивства нинішнього депутата Держдуми РФ від ЛДПР Андрія Лугового та підприємця Ковтуна.