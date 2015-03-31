У Лондоні слухання у справі Литвиненка відклали до літа
У Високому суді Лондона 30 березня були вислухані останні із запланованих свідків у справі про вбивство колишнього співробітника ФСБ РФ Олександра Литвиненка. Продовження відкритих слухань відкладене на тривалий термін.
Як повідомляє BBC Україна, коли відбудеться наступне засідання, фактично залежить тепер від російського підприємця Дмитра Ковтуна - одного з двох підозрюваних у вбивстві Литвиненка.
Суддя Роберт Оуен надав Ковтуну час до 22 травня, аби вирішити, чи брати участь у слуханнях, і виконати всі необхідні для цього умови. Якщо Ковтун погодиться на це, його свідчення будуть вислухані 27 липня.
Після цього, за процедурою проведення дізнання, учасники слухань виступлять з фінальними заявами, і суддя Оуен видалиться для складання своєї доповіді за результатами дізнання - цей документ очікується до кінця 2015 року.
Читайте такожВдова Литвиненка хоче, щоб справу про смерть її чоловіка розслідували публічно
Литвиненко помер у листопаді 2006 року в Лондоні в результаті отруєння радіоактивним полонієм-210.
Скотленд-Ярд вважає виконавцями цього вбивства нинішнього депутата Держдуми РФ від ЛДПР Андрія Лугового та підприємця Ковтуна.