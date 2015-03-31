Контактна група проведе відеоконференцію з "представниками" окремих районів Донбасу

Про це написала у Facebook прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Завтра, 1 квітня, учасники Тристоронньої контактної групи розмовлятимуть з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в режимі відеоконференції», - повідомила Оліфер.

Читайте такожКучма закликав місію ОБСЄ посилити контроль за дотриманням режиму припинення вогню

За її словами, під час відеоконференції планується обговорити проблеми деескалації ситуації на сході України, а також питання обміну заручників і незаконно утримуваних людей.

Оліфер повідомила, що 30 березня відбулася зустріч учасників Тристоронньої контактної групи - представника ОБСЄ Хайді Тальявіні, екс-президента України Кучми і посла РФ в Україні Михайла Зурабова.