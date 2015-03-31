Контактна група проведе відеоконференцію з "представниками" окремих районів Донбасу

12:06, 31 березня 2015
Політика
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Учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 1 квітня проведуть відеоконференцію з «представниками окремих районів Донецької та Луганської областей».

Дарка Оліфер / Дуся

Про це написала у Facebook прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Завтра, 1 квітня, учасники Тристоронньої контактної групи розмовлятимуть з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в режимі відеоконференції», - повідомила Оліфер.

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За її словами, під час відеоконференції планується обговорити проблеми деескалації ситуації на сході України, а також питання обміну заручників і незаконно утримуваних людей.

Оліфер повідомила, що 30 березня відбулася зустріч учасників Тристоронньої контактної групи - представника ОБСЄ Хайді Тальявіні, екс-президента України Кучми і посла РФ в Україні Михайла Зурабова.

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