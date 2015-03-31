Лукашенко: без США в Україні неможлива стабільність

Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg, цитує прес-служба президента Білорусі. Олександр Лукашенко зазначив, що його найбільше насторожує те, що до процесу врегулювання ситуації в Україні після досягнення мінських угод у "нормандському форматі" відкрито не були підключені США.

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"Я вважаю, що без американців в Україні неможлива ніяка стабільність. І зустрічаючись останнім часом з представниками США, офіційними представниками, які у нас бували, я настійно доводив до них цю точку зору, заявляючи про те, що я не знаю, чого хочуть американці тут, у Східній Європі, в Україні зокрема, але якщо американці хочуть, щоб тут був мир і стабільність, вони негайно повинні підключитися до цього процесу", - сказав президент Білорусі.

Олександр Лукашенко зупинився на ролі провідних світових гравців у врегулюванні української ситуації і в підтримці військово-політичної стабільності в світі в цілому.