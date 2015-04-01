Суд відпустив під заставу екс-заступника глави ДСНС Стоєцького

Захист планує подати апеляцію на рішення про міру запобіжного заходу екс-чиновнику, повідомляють РИА Новости з посиланням на адвоката Стоєцького Станіслава Цвєтинського.

"Звільнили під заставу. Апеляція, напевно, сьогодні буде подана", - сказав Цвєтинський. При цьому він не зміг назвати суму внесеної застави.

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Як повідомляв УНІАН, екс-голові Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковскому та його заступнику Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.

28 березня суд заарештував Василя Стоєцького з правом звільнення при внесенні 1 млн 182 тис грн застави.