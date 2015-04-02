Яресько спростовує чутки про можливе призначення прем’єр-міністром

Відповідаючи на запитання, чи обговорювалася така можливість, міністр заявила, що це "неможливо".

"Ні, абсолютно ні. Я маю свою посаду та відповідальність. Немає відповіді на це. Але я не зацікавлена, ніхто зі мною не розмовляє, і це неможливо", - заявила Яресько в інтерв’ю Українській правді.

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На початку грудня минулого року громадянка США Наталія Яресько погодилася на посаду в українському уряді, разом з тим залишивши роботу в інвестиційній компанії Horizon Capital.

До відходу в політику в управлінні Яресько було більше $ 650 млн. Це гроші більш ніж 100 приватних та інвестиційних американських і європейських інвесторів. Близько $ 400 млн інвестовані в півтора десятка українських, молдавських і російських компаній.

2 грудня 2014 президент України Петро Порошенко підписав указ про надання українського громадянства Наталії Яресько, а також Олександру Квіташвілі, Айварасу Абромавічусу, які також увійшли в уряд.

Останнім часом деякі ЗМІ поширюють інформацію, що Наталія Яресько нібито може очолити "технократичний" уряд, після ймовірної відставки Арсенія Яценюка і його кабміну.