Порошенко виключив перенесення місцевих виборів, незважаючи на АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час зустрічі з активом Тернопільської області заявив президент України Петро Порошенко.

“Про жодне перенесення місцевих виборів мова не йде”, - підкреслив він.

За його словами, зразу після місцевих виборів заплановано розширити повноваження місцевих громад.

“Децентралізація передбачає левову частку повноважень передати територіальним громадам. Сподіваюсь це врешті відбудеться після місцевих виборів”, - сказав Порошенко.

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Він також назвав ознакою відповідальності та зрілості українського народу відсутність комуністів у парламенті.

“Немає комуністів і вже навіть питання таке не стоїть і це не лише західні області показали, а й Одещина, інші регіони, які традиційно вважалися “червоними””, - сказав президент.