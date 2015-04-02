Порошенко виключив перенесення місцевих виборів, незважаючи на АТО
Попри воєнний конфлікт в Україні місцеві вибори переносити не будуть.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час зустрічі з активом Тернопільської області заявив президент України Петро Порошенко.
“Про жодне перенесення місцевих виборів мова не йде”, - підкреслив він.
За його словами, зразу після місцевих виборів заплановано розширити повноваження місцевих громад.
“Децентралізація передбачає левову частку повноважень передати територіальним громадам. Сподіваюсь це врешті відбудеться після місцевих виборів”, - сказав Порошенко.
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Він також назвав ознакою відповідальності та зрілості українського народу відсутність комуністів у парламенті.
“Немає комуністів і вже навіть питання таке не стоїть і це не лише західні області показали, а й Одещина, інші регіони, які традиційно вважалися “червоними””, - сказав президент.