Крим можна було врятувати від захоплення: експремʼєр розповів про секретний план

Зазначає, що йшлося про розгортання "секретної бригади", але через зрадників цього не сталося.

В 2014 році можна було не допустити захоплення Росією Криму, бо для цього були сили і засоби. Про це сказав експрем'єр Криму Сергій Куніцин проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

"Що б там не казали, в українській армії було 140 тисяч осіб. У нас у Криму було 3,5 тисячі військ берегової оборони. Було п'ять тисяч внутрішніх військ. Військово-морські сили України нараховували у 2010 році, коли я був головою Севастополя, 8800 осіб. А Чорноморський флот РФ – 10 500. Різниця невелика", - зазначив він.

Також розповів, що в 2010 році, коли Віктор Янукович став президентом України, то до нього прийшов його товариш, адмірал Ігор Тенюх, який тоді командував Військово-морськими силами України із "секретним планом" на випадок, якщо "росіяни збожеволіють і у нас буде як у Грузії", тобто почнеться окупація. За його словами, в плані були розписані дії підрозділів Військово-морських сил, берегової оборони, міліції, СБУ, щоб захистити Севастополь.

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"І ми тоді направили президентові, міністру оборони Єханурову та в РНБО секретну доповідну про те, що необхідно розгортати бригади морської піхоти в Севастополі та Донузлаві. Але в 2010 році я пішов із посади. А коли у 2014-му запитую: "Де та секретна бригада, яку ми розгортали?" – виявляється, прийшов Янукович і поховав наказ Ющенка. Ніякої бригади", - зазначає Куніцин.

Він додав, що справді тоді президент, міністр оборони, начальник Генштабу були зрадниками, але ж і були люди, зокрема, на той момент – заступник командувача ВМСУ з берегової оборони Ігор Воронченко, кримські татари, як я і багато інших, які готові були захищати країну.

Куніцин каже, що коли переміг Майдан, до нього прийшли депутати від Партії регіонів і сказали, що хоч він і з Майдану, але кримський, був двічі був прем'єром Криму, тому готові передати владу на півострові.

"Я приїхав до голови Верховної Ради і кажу: "У Криму заварюється каша, давайте я туди поїду – вони готові передати владу". У відповідь – "тик-мик, тик-мик"… А виявилося, що лідери партій Майдану, поки ми тут намагалися Батьківщину захистити, уже домовилися між собою, кому які посади. А коли все вже захопили, мене кличе Турчинов: "Давай, лети. Караул!". І все", - розповів Куніцин.

Він вважає, що якби став керівником Криму в 2014 році, то можна було "попередити або не допустити дуже багатьох подій".

Захоплення Криму - це важливо знати

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого 2014 року вважається офіційною датою захоплення Росією півострова Криму. Вона була визначена постановою українського парламенту "Про заяву Верховної Ради України "Про відсіч збройної агресії Росії та подолання її наслідків" від 21 квітня 2015 року.

У лютому 2014 року в Криму почали проходити масові проросійські мітинги. Один із них, зокрема, відбувся 23 лютого у Севастополі. Його учасники "висловили недовіру" голові міської адміністрації й "обрали" свого – громадянина РФ Олексія Чалого.

26 лютого на півострів прибули російські військові з Тольятті з метою "забезпечення порядку". Того ж дня в Сімферополі депутати Верховної Ради АР Крим повинні були зібратися на позачергове засідання, на якому планували зачитати звернення до влади Росії. Під будівлею кримського парламенту тим часом уже зібралися проукраїнські активісти та прихильники Росії. Й усе закінчилося скасуванням засідання.

У ніч на 27 лютого будівлю Верховної Ради Криму захопили "зелені чоловічки", тобто російські військові без розпізнавальних знаків. Така ж доля спіткала і будівлю Ради міністрів півострова.

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