Підготовка до місцевих виборів на Донбасі почнеться після встановлення режиму тиші - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель наголошує, що підготовка до місцевих виборів на Донбасі розпочнеться після встановлення режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком сьогодні у Берліні.

Зокрема, Меркель наголосила на необхідності встановлення режиму припинення вогню.

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«Ці вибори є частиною заходів, які були визначені у лютому 2015 року (у пакеті Мінських угод). Для реалізації нам звичайно необхідно, щоб було відведено зброю, в першу чергу важку зброю, часткова ця робота була виконана, але ми ще не отримали від місії спостерігачів ОБСЄ, що цей процес завершено», - наголосила Меркель.

У цьому зв’язку, вона додала, що «власне тому, підготовка до виборів розпочнеться лише тоді, коли цей пункт буде виконано».

«Ми про це вже говоримо, відбулася зустріч у нормандському форматі, яка почала утворювати робочі групи, і ці робочі групи займатимуться цими виборами і метою є те, щоб Україна отримала територіальну єдність, і змогла відновити свої кордони», - пояснила Меркель.

За її словами, всі зацікавлені, щоб вибори відбулися.