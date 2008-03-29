Уряду Тимошенко поставили п’ятірку за піар

Діяльність уряду Юлії ТИМОШЕНКО має певні успіхи попри обмеження ззовні та з боку певної частини коаліції. Таку думку висловили більшість експертів, опитаних Інститутом Горшеніна щодо підсумків 100 днів діяльності уряду.

Професор політології, науковий директор Школи політичної аналітики НАУКМА Олексій ГАРАНЬ підкреслив, що насправді діючий уряд не мав повноти дій. „Його простір був дуже обмежений як зовнішніми діями, так і спротивом, який був з боку певними частинами коаліції”, - зауважив він. Експерт нагадав, що Ю.ТИМОШЕНКО не вдалося зробити кадрові зміни керівництва Фонду Держмайна, Антимонопольного комітету, навіть доукомплектувати уряд, коли йдеться про посаду віце-прем’єра з ТЕК. „І безумовно треба додати блокування парламенту. Тому що це не давало змоги створення відповідної законодавчої бази”, - сказав О.ГАРАНЬ.

„Тому ми можемо говорити про успіхи на окремих напрямках. В цьому сенсі, я б відзначив ліквідацію газового посередника. Це було одним з ознак того, що попри всі проблеми політична ініціатива залишилась за урядом”, - вважає експерт. За його словами, можна говорити також про те, що зросло наповнення бюджету: це надходження від митниці і повернення ПДВ. „Тобто уряд взявся за ці напрямки і діяв тут, я б сказав так в притаманному ТИМОШЕНКО рішучому стилі”, - підкреслив він.

„На західному напрямку була продемонстрована єдність дій Президента і Ю.ТИМОШЕНКО”, - зауважив він, додавши, що йдеться про завершення процесу підписання угоди з СОТ, йдеться про початок переговорів з ЄС щодо зони вільної торгівлі і я б відзначив тут навіть ПДЧ.

Народний депутат України, фракція НСНУ Тарас СТЕЦЬКІВ вважає, що головне досягнення уряду – це виконання владою своїх передвиборчих зобов’язань. „По-перше, вона (ТИМОШЕНКО) виконала своє зобов’язання, щодо виплат заощаджень. По-друге, вона виконала ще два зобов’язання. Силами коаліції був знятий Київський міський голова. І силами коаліції було в першому читанні впроваджено та відправлено в Конституційний Суд закон про відміну депутатської недоторканності. І в цьому плані є велика зміна”, - підкреслив депутат. На його думку це свідчить, що коаліція показала відповідальність за виконання своїх передвиборчих обіцянок.

Народний депутат України, фракція Партії регіонів Володимир СІВКОВИЧ переконаний, що люди ще більше втратили впевненість у завтрашньому дні. „Значно зросла інфляція. Звідси всі висновки. Зросли ціни”, - підкреслив він. За його словами, відзначено невідповідність грошової маси росту товарів споживання вітчизняного виробника. Що, на думку В.СІВКОВИЧА, призвело до збільшення імпорту. „А це призвело до дисбалансу в зовнішньому торговому балансі. В решті решт це удар по економіці та - падіння темпів зростання», - підкреслює депутат.

Народний депутат України (фракція Блоку Литвина) Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ зауважив, що рівень життя людей знизився. „Щодо професіоналізму уряду, то він теж залишає бути кращим, як і попередній уряд Віктора ЯНУКОВИЧА. Багато людей просто не фахівці в тій галузі, яку вони очолюють”, - каже О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Він підкреслив, що його загальна оцінка збігається з тим, що Володимир ЛИТВИН сказав на засіданні уряду: „в політичному плані, в плані піару, та в плані відвоювання позицій у своїх союзників – п’ятірка, в економічному плані – трійка за п’ятибальною системою».

Народний депутат України (фракція БЮТ) Андрій ШЕВЧЕНКО підкреслює, що найголовніша зміна – це виплата заощаджень. „Я би не переоцінював фінансову (матеріальну) цінність цього, але вона дуже важлива з точки зору стосунків громадян і влади. Це приклад того, що влада може виконувати те, що обіцяє”, - наголошує депутат.

В економіці найголовніша зміна, за його словами, це зміна газових відносин з Росією. “Не залежно якою буде далі ціна на газ, ми бачимо, що є радикально інший підхід, інша філософія закладена, з ринку усувається корупційний посередник. Дай Бог, щоб не з’явилось на його місці іншого посередника, але це зміна філософії відносин з Газпромом”, - сказав А.ШЕВЧЕНКО.