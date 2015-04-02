Порошенко пообіцяв підняти зарплати військовим, а виплати за бої - до тисячі в день

Про це заявив президент Петро Порошенко під час візиту у Тернопіль, передає ТСН. Президент нагадав про обіцяні премії для бійців АТО за знищену техніку та успішні операції, і пообіцяв провести індексацію зарплат військових.

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"Я впевнений в тому, що зараз ми будемо здійснювати кроки щодо індексації. Крім того, було прийнято постанову уряду, де за кожен день участі у бойових діях, якщо ти занесений в бойовий журнал, якщо ти відданий бойовим наказам, то ти повинен сьогодні отримувати до 1 тис. грн в день ", - заявив Петро Порошенко.

Він додав, що зараз українські бійці вже отримали більше 1 млн грн за знищену техніку ворога. "На сьогоднішній день понад 1 млн грн, згідно з доповіддю керівництва АТО і Міноборони, вже виплачено", - зазначив президент.