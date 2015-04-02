Генасамблея ООН прийняла резолюцію про співпрацю з ГУАМ

Про це голова представництва України при ООН Юрій Сергєєв повідомив в "Твіттері". "Генасамблея ООН консенсусом схвалила резолюцію про співпрацю між ООН і ГУАМ. Спасибі Литві і Польщі за співавторство", - написав український дипломат.

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Як повідомляв УНІАН, з січня 2015 року до України перейшло головування в ГУАМ. Україна буде головувати в організації до кінця цього року.

Довідка УНІАН. ГУАМ було створено у 1999 році. Спочатку організація іменувалася ГУУАМ (до неї входив також Узбекистан, який залишив альянс у 2005 році). Вона об'єднала країни, які орієнтувалися у зовнішній політиці на Європу і США, і стала однією з альтернатив СНД. Ключовими завданнями представники альянсу вважали подолання енергетичної залежності від Росії, а також врегулювання територіальних конфліктів, в які залучені три з чотирьох країн-учасниць (грузино-абхазький і грузино-осетинський, молдавсько-придністровський і азербайджано-карабаський).