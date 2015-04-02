Симоненко погодився з'явитися 6 квітня на допит до СБУ

Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко погодився прийти на допит в СБУ в понеділок, 6 квітня, на 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк.

“Близько години тому адвокат отримав повістку, і вони погодились прийти на допит на 10 годину понеділка до СБУ”, - сказав Вовк.

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Як повідомляв УНІАН, 1 квітня прес-секретар СБУ Олена Гітлянська поінформувала, що Служба безпеки України викликає Симоненка 2 квітня на допит для перевірки обставин його перебування на з'їзді Комуністичної партії Росії.

"СБУ викликає Симоненко завтра на допит. СБУ перевіряє обставини перебування лідера Компартії України Симоненка на пленумі ЦК КПРФ у Москві. При цьому досліджуються його публічні виступи та коментарі російським телеканалам, зокрема "Росії-2" 28 березня, щодо наявності в його словах закликів до скоєння злочинів проти основ національної безпеки України", - сказала Гітлянська, відзначивши, що саме за цими обставинами Симоненко викликається до Головного слідчого управління СБУ.

Сьогодні Гітлянська повідомила, що допит Симоненка не відбудеться через те, що він не отримав повістку і всіляко уникає спілкування із співробітниками служби.

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Довідка УНІАН. 30 березня міністр юстиції України Павло Петренко звернувся до Служби безпеки України з вимогою перевірити поширену напередодні народними депутатами інформацію про обрання лідера українських комуністів Симоненка в президію пленуму Комуністичної партії Російської Федерації.

Мін'юст також вимагає провести додаткове розслідування причетності Симоненка до кримінальних правопорушень, пов'язаних із фінансуванням тероризму, підтримкою терористичних організацій ДНР і ЛНР, визнанням анексії Криму та діями, спрямованими на повалення конституційного ладу і порушення територіальної цілісності України.