ЗМІ: Симоненко заявив, що нічого не знає про виклик на допит в СБУ

У відповідь на питання про завтрашній допит, Петро Симоненко сказав: "Я ніякої інформації не отримував від СБУ, а тим більше не представлені конкретні факти, які доводять, що ці люди, нібито заарештовані СБУ, мають відношення до Компартії", - повідомляє "112 Україна". "Сьогодні все робиться правоохоронними органами, в даному випадку СБУ, тільки для того, щоб дискредитувати Компартію", - додав він.

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Нагадаємо, сьогодні прес-секретар СБУ Олена Гітлянська повідомила, що СБУ викликає лідера КПУ Петра Симоненка завтра на допит для перевірки обставин його перебування на з'їзді Комуністичної партії Росії.

Як повідомляв УИНАН, 30 березня міністр юстиції Павло Петренко звернувся до СБУ з вимогою перевірити поширену напередодні народними депутатами інформацію про обрання лідера українських комуністів Петра Симоненка в президію пленуму КПРФ.