У колонії помер співучасник вбивства Гонгадзе
13:23, 04 квітня 2015Політика
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У Менській колонії на Чернігівщині помер співучасник вбивства Георгія Гонгадзе - екс-полковник МВС Микола Протасов.
Протасов мав вийти на волю у 2018 році / Фото УНИАН
Про це повідомляє "5 канал" з посиланням на представника Мирослави Гонгадзе в суді Валентину Теличенко.
Протасов мав вийти на волю у 2018 році. Він був підлеглим Олексія Пукача, який на момент скоєння злочину обіймав посаду начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС.
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Згідно з матеріалами справи, вбивство Георгія Гонгадзе було скоєне вночі 17 вересня 2000 року в лісі неподалік Києва Олексієм Пукачем та трьома його підлеглими.
За даними слідства, Протасов тримав журналіста, коли Пукач його душив.
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