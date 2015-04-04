У колонії помер співучасник вбивства Гонгадзе

Про це повідомляє "5 канал" з посиланням на представника Мирослави Гонгадзе в суді Валентину Теличенко.

Протасов мав вийти на волю у 2018 році. Він був підлеглим Олексія Пукача, який на момент скоєння злочину обіймав посаду начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС.

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Згідно з матеріалами справи, вбивство Георгія Гонгадзе було скоєне вночі 17 вересня 2000 року в лісі неподалік Києва Олексієм Пукачем та трьома його підлеглими.

За даними слідства, Протасов тримав журналіста, коли Пукач його душив.