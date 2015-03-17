Суд переніс розгляд скарги на вирок Пукачу на 20 квітня

Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги на вирок екс-генералу МВС України Олексію Пукачу, якого засуджено за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив головуючий в процесі суддя Степан Гладій.

Гладій пояснив, що до суду надійшли відповіді від СБУ та МВС з приводу наявності чи відсутності в матеріалах справи грифу секретно, зокрема у відповіді СБУ зазначається, що в їхніх матеріалах немає державної таємниці, відповідно відкритий розгляд скарги не зашкодить державним інтересам України.

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У МВС зазначили, що в результаті перевірки було встановлено, що більшість матеріалів, які були засекречені, зараз відкриті для користування. В той же час частина матеріалів не підлягає розсекреченню.

Разом з тим, Генеральна прокуратура зазначила, що термін роботи експертної комісії стосовно розсекречення матеріалів продовжений. Враховуючи такий перебіг подій суд вирішив перенести на 11.00 20 квітня судове засідання “у зв'язку з відсутністю рішення генеральної прокуратури, колегія суддів не може поставити питання про зняття грифу секретності з матеріалів справи”.

Довідка УНІАН. 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. "Скарга стосується лише неповноти встановлення мотивів злочину", - сказала адвокат.

Також скаргу подав ще один потерпілий у справі журналіст Олексій Подольський.

У даний час Апеляційний суд Києва розглядає скарги на вирок Пукачу.

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24 листопада 2014 р. Апеляційний суд Києва вирішив розглядати скаргу на вирок Пукачу в закритому режимі.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова СБУ Валентин Наливайченко висловили переконання, що розгляд скарги на вирок Пукачу має відбуватися у відкритому режимі.

12 березня 2015 року комісія Міністерства внутрішніх справ зняла гриф секретності з 80 носіїв інформації у справі Пукача.

Вбивство Гонгадзе було скоєне восени 2000 року.