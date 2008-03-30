СПУ висунула кандидата на вибори, які Мороз вважає незаконними

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ наполягає, що призначення Верховною Радою позачергових виборів міського голови Києва неконституційне і що мером все одно залишиться Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Про це О.МОРОЗ заявив у суботу, перебуваючи в Полтаві, передає кореспондент УНІАН.

Відповідаючи на запитання журналістів про вибори в Києві, лідер соціалістів висловив переконання у тому, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ залишиться мером, «оскільки він користується величезною довірою у літніх людей».

В той же час учора партійна конференція Соціалістичної партії України ухвалила рішення брати участь у виборах міського голови Києва і Київради.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київського міського комітету СПУ, кандидатом на посаду столичного мера висунуто Миколу ДАНИЛІНА – першого секретаря міськкому СПУ.

«Брати участь у виборчій кампанії нас змушує сама ситуація, що склалася в столиці. Фактично киянам не залишають вибору, пропонуючи голосувати за схемою «ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ проти помаранчевого кандидата». Але ми переконані в тому, що досить велика кількість виборців не хоче перебувати в таких вузьких рамках, і має свою думку, відмінну від думки політтехнологів цих сил. На них ми і спиратимемося», – цитує М.ДАНИЛІНА прес-служба СПУ.