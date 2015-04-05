Крим для Росії виявився дорожчим будь-якої з республік Північного Кавказу - ЗМІ
16:08, 05 квітня 2015Політика
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В даний час бюджет Криму становить 159 млрд рублів ($2,75 млрд).
REUTERS
З них 125 млрд рублів ($2,15 млрд) - це чисті трансферти з російського бюджету. По суті, ступінь дотаційності півострова становить 85% (дотаційність Севастополя - 70%).
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Про це пише журналіст Павло Казарін у статті Радіо Свобода.
"Для порівняння, дотаційність Інгушетії - 87%, Чечні - 82%, Дагестану - 70%. Але в абсолютних цифрах вотчина Рамзана Кадирова отримує 56 млрд, Дагестан - 60 млрд рублів. Крим для Росії виявився дорожчим будь-якої з республік Північного Кавказу", - написав Казарін.
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