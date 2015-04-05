Конституційна комісія збереться у понеділок

Як повідомили у прес-службі президента України, Петро Порошенко візьме участь у засіданні, яке розпочнеться об 11:00, пише Українська правда.

Як відомо, президент підписав указ про створення Конституційної комісії 31 березня. До її складу входять 72 особи, з них 13 експертів із міжнародних організації.

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Очолює Комісію голова Верховної Ради Володимир Гройсман. До складу комісії також входять колишні президенти України Віктор Ющенко, Леонід Кучма та Леонід Кравчукта та екс-прем'єр Юлія Тимошенко.