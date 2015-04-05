В Миколаєві судитимуть особистого охоронця Пушиліна

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Другий затриманий - гранатометник у казачому бандформуванні "Соколиная сотня".

Згідно інформації, співробітники СБУ затримали обох зловмисників у грудні 2014 року в Миколаєві, куди вони прибули для вербування найманців, пише 5 канал.

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Затримані були активістами "антимайдану", брали участь у антиукраїнських акціях навесні минулого року в Миколаєві та Одесі. Після відповідного вишколу у спеціальному таборі поблизу Донецька, були зараховані до різних банд.

"Охоронець" також контролював процес надходження до його "шефа" готівки від реалізації корупційних схем, слідкував щоб вона не привласнювалася іншими ватажками", - повыдомили в прес-службі.

Інший зловмисник особисто брав участь у обстрілах з гранатомету позицій українських військових та мирних населених пунктів.

Під час обшуків у помешканнях бойовиків та у їхніх автомобілях були вилучені 3 гранати різних модифікацій, а також підроблений паспорт громадянина України.

Наразі матеріали кримінального провадження за ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.263 та ст.358 (участь у діяльності терористичної організації; незаконне поводження зі зброєю; та підроблення офіційних документів) КК України скеровано до Центрального райсуду Миколаєва.