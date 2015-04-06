Кравчук прогнозує зміни до Конституції цього року

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук сказав журналістам після першого засідання Конституційної комісії.

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“У цьому році, тому що, якщо не буде прийнята Конституція, то як проводити (місцеві) вибори? На старій Конституції? Тоді змінювати Конституцію? Тоді вибори будуть нелегітимними або повноваження виборів не будуть визначені Конституцією”, - сказав Кравчук.