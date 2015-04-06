У Києві розпочалося перше засідання Конституційної комісії: присутні Порошенко, Яценюк і Гройсман

У Києві, в Адміністрації президента України, розпочалося перше засідання Конституційної комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання відбувається за участю президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та голови Верховної Ради, голови Конституційної комісії Володимира Гройсмана.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня президент підписав указ про створення Конституційної комісії, яка розроблятиме зміни до Основного Закону.

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Відповідно до пункту 28 ч. 1 ст. 106 Конституції, комісія утворюється як спеціальний допоміжний орган при президентові України.

Пізніше президент затвердив персональний склад комісії. Головою Конституційної комісії (за згодою) є голова ВР Гройсман, заступниками - суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор Володимир Буткевич (за згодою) і професор кафедри галузевих правових наук Національного університету ”Києво-Могилянська академія”, кандидат юридичних наук, професор Віктор Мусіяка (за згодою). Секретар Конституційної комісії - заступник глави Адміністрації президента України Олексій Філатов.