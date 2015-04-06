Надії Савченко призначили п'ять нових експертиз

Про це повідомив у своєму Твіттері її адвокат Микола Полозов.

Були у Савченка. Слідство призначило 5 нових експертиз. Фоно-,фото-графічні, комп'ютерно-технічна, суд.мед, криміналістична. - Микола Полозов (@Moscow_advokat) April 6, 2015

"Були у Савченко. Слідство призначило 5 нових експертиз. Фоно-,фото-графічні, комп'ютерно-технічна, суд.мед, криміналістична", - написав Полозов.

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За його словами, Савченко почуває себе задовільно.

"Надія Савченко почуває себе задовільно, береже сили для майбутніх судів та дякує всім за підтримку", - написав адвокат льотчиці.