Надії Савченко призначили п'ять нових експертиз
14:26, 06 квітня 2015Політика
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Слідство у справі української льотчиці Надії Савченко, утримуваної в Росії, призначило їй п'ять нових експертиз.
REUTERS
Про це повідомив у своєму Твіттері її адвокат Микола Полозов.
Були у Савченка. Слідство призначило 5 нових експертиз. Фоно-,фото-графічні, комп'ютерно-технічна, суд.мед, криміналістична.
- Микола Полозов (@Moscow_advokat) April 6, 2015
"Були у Савченко. Слідство призначило 5 нових експертиз. Фоно-,фото-графічні, комп'ютерно-технічна, суд.мед, криміналістична", - написав Полозов.
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За його словами, Савченко почуває себе задовільно.
"Надія Савченко почуває себе задовільно, береже сили для майбутніх судів та дякує всім за підтримку", - написав адвокат льотчиці.
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