Надії Савченко призначили п'ять нових експертиз

14:26, 06 квітня 2015
Політика
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Слідство у справі української льотчиці Надії Савченко, утримуваної в Росії, призначило їй п'ять нових експертиз.

REUTERS

Про це повідомив у своєму Твіттері її адвокат Микола Полозов.

"Були у Савченко. Слідство призначило 5 нових експертиз. Фоно-,фото-графічні, комп'ютерно-технічна, суд.мед, криміналістична", - написав Полозов.

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За його словами, Савченко почуває себе задовільно.

"Надія Савченко почуває себе задовільно, береже сили для майбутніх судів та дякує всім за підтримку", - написав адвокат льотчиці.

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