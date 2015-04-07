У Криму ФСБ викликає на допит колишнього редактора Центру журналістських розслідувань

Про це Шайдурова повідомила Крим.Реалії.

«Вранці подзвонили, запросили в ФСБ. Я запитала з приводу офіційних документів, мені відповіли: «Ви ж свідома громадянка, приходьте ми вам вручимо», - розповіла Шайдурова.

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Майор ФСБ подробиць по телефону повідомляти не став.

Шайдурова припускає, що її допит є продовженням справи, пов'язаної з публікаціями в Центрі журналістських розслідувань, де вона раніше працювала.

Журналістка має намір з'явитися в ФСБ у вівторок після обіду.

Як повідомлялося раніше, 13 березня 2015 року в квартирах батьків кримських журналісток Анни Андрієвської та Наталі Кокориної співробітники ФСБ проводили обшук в рамках кримінальної справи, порушеної за публікації Центру журналістських розслідувань.

Зокрема, щодо Андрієвської, яка не проживає в Криму, ФСБ Росії порушила кримінальну справу за статтею 280.1 КК Росії за публікації її матеріалу про волонтерів батальйону «Крим».

Після обшуку у батьків Наталії Кокориной, журналістку доставили в управління ФСБ, де її допитували протягом шести годин в якості свідка по справі. Після цього Кокоріну відпустили, забравши у неї особистий ноутбук.