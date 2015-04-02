У Криму на в'їзді в село Журавки стоять блокпости, в будинках проводяться обшуки

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на активіста кримськотатарського руху, голова Центрвиборчкому Курултаю Заїра Смедляєва.

«Мені сказали, що це проводяться навчання. Ясна річ, що зараз вигаданий ворог - це кримські татари і до них особлива увага і ставлення зараз у Криму. Машини перевіряють всі, і ті, що в'їжджають і ті, що виїжджають, але особливу увагу приділяють тим, де є кримськотатарська символіка», - сказав він.

Як він написав пізніше не своїй сторінці в Facebook, поліцейські перевіряють "умови зберігання вогнепальної зброї" в селі, а також "шукають викрадений мотоцикл".

"Найцікавіше, що одночасно з цим шукають викрадений мотоцикл, в будинках, в шафах, комодах і комп'ютерах з мобільними телефонами, які вилучають, без санкції та будь-яких документів. Загалом, чергова акція залякування кримських татар", - написав Смердляев.

Інформагентство QHA з посиланням на місцевого жителя повідомило, що поліцейські називають різним людям різні причини обшуків.

Хтось із силовиків каже, що шукає заборонену літературу, а хтось - зброю. За іншими версіями на даний момент на території Журавок проводяться навчання.

Як зазначив місцевий житель, люди бояться виходити з будинків, оскільки вулицями ходять озброєні люди.

"Я переживаю за свою дитину, яка зараз у школі. Повертаючись додому, вона може злякатися цієї "вистави", - розповів він.