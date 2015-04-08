Зустріч голів МЗС в "нормандському форматі" анонсували на наступний день після Великодня

Такі терміни назвали в середу глава МЗС Франції Лоран Фабіус і глава МЗС України Павло Клімкін за підсумками переговорів у Парижі, повідомляє ТАСС.

"Я радий, що чотири міністри зможуть зустрітися в понеділок для обговорення ситуації з виконанням режиму припинення вогню і відведення озброєнь", - заявив Клімкін.

Як він повідомив, предметом дискусій на черговій нараді "нормандської четвірки" стануть, зокрема, "українські ініціативи, спрямовані на те, щоб домогтися реальної деескалації". Одним з першочергових напрямків роботи, додав Клімкін, має стати "гуманітарний аспект" кризової ситуації на Донбасі.

"Скоро у нас буде можливість зустрітися знову, щоб ще раз обговорити всі питання по цьому сюжету", - сказав, у свою чергу, Фабіус.

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"Позиція Франції залишається колишньою - ми наполягаємо на всеосяжному виконанні всіх пунктів Мінських угод з дотриманням графіка", - додав він.

Одночасно глава МЗС Франції повідомив, що 22 квітня в Париж з візитом прибуде президент України Петро Порошенко разом з прем'єр-міністром країни Арсенієм Яценюком. "Франція продовжує підтримувати Україну, і цей візит відкриє можливості для обговорення зближення наших позицій", - зазначив французький міністр.