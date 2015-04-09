Порошенко призначив керівників управлінь СБУ в чотирьох областях

Тексти відповідних указів оприлюднено на сайті глави держави.

Так, Олексія Ушанова призначено начальником Управління СБУ в Тернопільській області; Юрія Гончарова - начальником Управління СБУ в Сумській області; Юрія Фелонюка - начальником Управління СБУ у Волинській області.

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Крім того, Петро Дідух замінив на посаді керівника Управління СБУ в Івано-Франківській області Миколу Найдича.