Порошенко призначив керівників управлінь СБУ в чотирьох областях
18:06, 09 квітня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив керівників управлінь Служби безпеки України в ряді областей.
Порошенко призначив керівників управлінь СБУ в ряді областей / УНІАН
Тексти відповідних указів оприлюднено на сайті глави держави.
Так, Олексія Ушанова призначено начальником Управління СБУ в Тернопільській області; Юрія Гончарова - начальником Управління СБУ в Сумській області; Юрія Фелонюка - начальником Управління СБУ у Волинській області.
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Крім того, Петро Дідух замінив на посаді керівника Управління СБУ в Івано-Франківській області Миколу Найдича.
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