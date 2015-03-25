Президент призначив начальників СБУ у Донецькій і Луганській областях

Президент України Петро Порошенко призначив начальників управлінь Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях.

Відповідні укази розміщені на сайті президента. Читайте такожКоломойський подав у відставку. Порошенко її прийняв Згідно з указами, начальником управління Служби безпеки України в Луганській області призначений Олег Козловський, УСБУ в Донецькій області очолив Олександр Куць. Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко пропонує зменшити кількість працівників СБУ до 27 тисяч.

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