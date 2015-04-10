Великобританія ратифікувала Угоду про асоціацію України та ЄС

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар Посольства Великої Британії в Україні Олексій Курка.

Прес-секретар наголосив, що після виконання і проходження необхідних технічних процедур у британському парламенті повідомлення про ратифікацію Британією Угоди про асоціацію було передане Європейській комісії.

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"Було підготовлено рішення, відбувались технічні процедури і потім нарешті передали інформацію до Єврокомісії... Тому 8-ме число зазначене, коли було отримане офіційне підтвердження про ратифікацію", - сказав Курка.

За його словами, у британському парламенті процесу ратифікації Угоди про асоціацію передували слухання у відповідному Комітеті з європейських справ, засідання якого відбулося ще 29 січня поточного року.