Аваков назвав голову Донеччини колаборантом та вимагатиме його відставки

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має намір на найближчому засіданні уряду внести пропозицію про звільнення керівника Донецької військово-цивільної адміністрації Олександра Кіхтенка, який заявив про необхідність відновлювати економічні зв'язки з окупованими територіями.

Про це Аваков повідомив на своїй сторінці в у Facebook.

"Губернатор Донецької області Кіхтенко в інтерв'ю ДТ - закликав відновлювати економічні зв'язки з окупованими територіями... Я закликаю розірвати зв'язки Кіхтенка з державною службою... На найближчому Кабміні обов'язково внесу пропозицію звільнити з посади голову Донецької ОДА", - написав Аваков.

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За його словами, "ратувати за підтримку окупаційного режиму, коли весь світ вводить санкції?! Фінансувати режим терористів "економічними зв'язками"? Це позиція - вибираю слово пом'якше... колаборанта!".

Як повідомлялося, Кіхтенко в інтерв'ю ZN.UA заявив, зокрема, що «найскладніше - переконати громадськість і керівництво країни в тому, що необхідно відновлювати економічні зв'язки з окупованими територіями».

«Я виходжу з власного розуміння того, що повинні працювати шахти, заводи, всі підприємства регіону. Щоб люди могли зберегти своє робоче місце, отримувати заробітну плату і забезпечувати свої сім'ї», - сказав Кіхтенко.