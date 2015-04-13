У Крим повернувся сталінський режим - Чубаров
Голова Меджлісу кримськотатарського народу (народу, який пережив геноцид за часів комуністичних вождів) Рефат Чубаров говорить, що на окупований Крим повернувся режим, подібний до того, що був за Сталіна.
Про це він заявив в прямому ефірі програми ТСН.Тиждень.
"Нинішня Росія дуже близька до сталінського режиму (різновидів комуністичного режиму, який ми і засудили). Це все виходить із того, що кожна родина ввечері в Криму лягає спати і не впевнена, що вночі або вранці до неї не постукають невідомі й не виведуть когось із родини в невідомому напрямку", - зазначив Чубаров.
За його словами, окупаційна влада в Криму регламентує всі сфери життєдіяльності людей. І є частина питань, де люди не можуть оминути цю владу.
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"Це питання, пов'язані із щоденним життям. І ми говорили про те, що якщо виходити з тих декларацій, із якими туди прийшла російська влада, не визнаючи їх зазіхання на територію Криму, як на свою власну, можливо в деяких моментах, які для людей є дуже актуальними, можливо вести діалог з цією окупаційною владою. Коли я кажу про діалог, то це не повинно нікого лякати. Скажімо, і за часів окупації фашистською Німеччиною суспільство, яке було під окупацією, вело діалог. Наприклад, вони (окупаційна влада РФ) змушують нас брати російські паспорти. Якщо людина не візьме цей паспорт, то в неї виникне дуже багато питань (проблем). Тому визначте для себе, що це – аусвайси (документи, які видавала фашистська Німеччина для підтвердження особи) для того, щоб пройти з одного села до іншого", - сказав політик.
"Сьогодні всі переконалися, що справжня мета окупаційної влади – витіснити всіх людей, які не вітають власне окупацію. Кримські татари якраз є тими людьми, які не лише не вітають окупацію, а вони виходять із того, що Крим має повернутися до складу України", - заначив Чубаров.