У Крим повернувся сталінський режим - Чубаров

Про це він заявив в прямому ефірі програми ТСН.Тиждень.

"Нинішня Росія дуже близька до сталінського режиму (різновидів комуністичного режиму, який ми і засудили). Це все виходить із того, що кожна родина ввечері в Криму лягає спати і не впевнена, що вночі або вранці до неї не постукають невідомі й не виведуть когось із родини в невідомому напрямку", - зазначив Чубаров.

За його словами, окупаційна влада в Криму регламентує всі сфери життєдіяльності людей. І є частина питань, де люди не можуть оминути цю владу.

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"Це питання, пов'язані із щоденним життям. І ми говорили про те, що якщо виходити з тих декларацій, із якими туди прийшла російська влада, не визнаючи їх зазіхання на територію Криму, як на свою власну, можливо в деяких моментах, які для людей є дуже актуальними, можливо вести діалог з цією окупаційною владою. Коли я кажу про діалог, то це не повинно нікого лякати. Скажімо, і за часів окупації фашистською Німеччиною суспільство, яке було під окупацією, вело діалог. Наприклад, вони (окупаційна влада РФ) змушують нас брати російські паспорти. Якщо людина не візьме цей паспорт, то в неї виникне дуже багато питань (проблем). Тому визначте для себе, що це – аусвайси (документи, які видавала фашистська Німеччина для підтвердження особи) для того, щоб пройти з одного села до іншого", - сказав політик.

"Сьогодні всі переконалися, що справжня мета окупаційної влади – витіснити всіх людей, які не вітають власне окупацію. Кримські татари якраз є тими людьми, які не лише не вітають окупацію, а вони виходять із того, що Крим має повернутися до складу України", - заначив Чубаров.