Окупанти відбирають роботу у кримчан без російського паспорта

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на Кримську польову місію з прав людини.

«Це і відмова у наданні безкоштовних медичних послуг, і підвищена увага ФСБ, але найбільш серйозною вони вважають проблему працевлаштування та захисту своїх трудових прав», - відзначають в місії.

«Людям в Криму, які написали заяву про збереження громадянства України, дали можливість отримати вид на проживання в Росії, але їх вважають іноземцями. Тому, щоб влаштуватися на роботу, їм необхідно отримати патент або дозвіл на роботу. Це тривала, складна і дорога бюрократична процедура», - стверджують в організації.

За інформацією правозахисників, у кримчан, які не писали заяву про збереження українського громадянства і не отримували паспорт Росії, ситуація ще гірша.

«Оскільки у них немає російського паспорта, їх не беруть без патенту на роботу. Патент вони теж отримати не можуть, так як влада вважає їх «автоматично» громадянами Росії. У підсумку люди не можуть ні влаштуватися на нову роботу, ні продовжити працювати на старій», - пояснюють правозахисники.

Читайте такожДо Криму повернувся сталінський режим - ЧубаровВ організації також стверджують, що влада, зі свого боку, чинить тиск на роботодавців, які беруть людей без російського паспорта.

«Так, на готель «Брістоль» у Ялті міграційна служба без попередження наклала штраф у розмірі 4,8 мільйона рублів за 12 українських співробітників, яких керівник готелю не зареєстрував у ФМС як іноземців. Штрафи несумірні з доходами бізнесу, це від 400 до 800 тисяч рублів за одного нелегального працівника», - розповідають у Кримській польовий місії.

В результаті, керівники підприємств змушені відмовляти в прийомі на роботу кримчанам без паспорта Росії, або звільняти їх, pfзначають правозахисники.

Раніше в Кримській польовsй місії з прав людини повідомляли, що медичні установи Криму відмовляють у допомозі громадянам без поліса обов'язкового медичного страхування (ОМС). Серед них і жителі півострова, які не бажають отримувати російський паспорт.