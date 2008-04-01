У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президентів України і США

У Києві на ганку біля Секретаріату Президента України відбулася офіційна церемонія зустрічі лідерів України та США Віктора ЮЩЕНКА і Джорджа БУША.

Як передає кореспондент УНІАН, під час виконання державних гімнів двох країн пролунав так званий салют націй, який складається з 21 артилерійського залпу.

У церемонії зустрічі з української сторони взяли участь секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, заступник глави Секретаріату Олександр ЧАЛИЙ та інші офіційні особи.

Розпочинаються українсько-американські переговори у розширеному форматі.

Президент США також планує провести зустрічі з вищим керівництвом України та лідером опозиції.

У ході візиту планується підписати українсько-американські документи: “Дорожню карту”, яка визначає перспективи українсько-американського співробітництва, Угоду про співробітництво в галузі дослідження та використання космічного простору та Угоду про торговельну та інвестиційну співпрацю.

Крім того, Дж.БУШ разом з дружиною Лорою БУШ відвідають Національний заповідник “Софія Київська” та столичну школу № 57.