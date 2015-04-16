Захопленням будівлі Донецької обладміністрації керував Аксьонов - Тарута

Про це в інтерв'ю російській «Новой газете» сказав екс-глава Донецької області Сергій Тарута.

«Це була спецоперація. Але тоді ми ще вважали, що тут не так багато представників Росії. Навіть не Росії, а Криму. Тих людей, які займалися підривом ситуації і захопленням Криму. Було зрозуміло, що вони узгоджують свої дії з Москвою і Кремлем. Цим (захопленням ОДА - УНІАН) керував Аксьонов (голова окупаційної влади Криму - УНІАН). На початок квітня сюди вже йшла зброя. Але тоді ми думали, що швидкими діями щодо притягнення до відповідальності основних учасників ми зможемо протистояти захопленню влади. Тоді була дана команда силовикам - прокуратурі, міліції та СБУ - знайти цих координаторів», - сказав він.

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За словами Тарути, одні й ті ж особи переміщалися по сигналу по всій області, з'являючись то там, то тут, збирали мітинги іорганізовували розкачку.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня 2014 року Донецька обласна адміністрація була захоплена проросійськи налаштованими сепаратистами. Вони повністю зайняли будівлю, включаючи кабінет голови ДонОДА.